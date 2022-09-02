月圓人團圓，中秋佳節將至，不少民眾會送禮及烤肉，高市衛生局為維護市民食用中秋應景食品衛生安全，針對高雄市烤肉相關產品及餡料製造業、烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所，執行中秋應景食品店家防疫稽查及抽驗，共計 206 件，檢驗結果全數符合規定 。

衛生局針對轄內檢驗 206 件產品，包含烤肉食材禽畜肉品及其加工製品 99件、月餅及其餡料49件、應景蔬果37件、醬料14件、水產品7 件等，另針對食品容器具類抽驗，共計5件含免洗湯杯1件、免洗筷1件、不銹鋼夾及網片3件等，依檢體類別分別檢驗動物用藥、禽畜中殘留農藥、防腐劑、衛生標準、蘇丹紅色素、農藥、甜味劑及鉛、鎘、銻等項，檢驗結果全數符合規定 。

衛生局提醒民眾，在採買中秋應景食品前應先檢視其標示，並趁早食用完畢，雖時序漸已入秋，如未妥善保存或煮熟食物，仍可能造成細菌急遽增生，故烤肉時應遵循「預防食品中毒五要原則：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」，食用前記得先以清水澈底清洗乾淨，中秋佳節人團圓，食安兼顧無負擔。