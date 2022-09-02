大陸電動車產業供應鏈日趨完備，電池原材料提煉佔全球比重高達80%，為因應電動車高度成長需求，全球主要動力電池業者未來5年擴產計畫相當積極，預期2025年產能較2021年將呈倍數擴增。

動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔離膜等四大材料所組成，其中以正極材料佔比最大，高達4成，價格漲幅也最為顯著，以三元及磷酸鐵鋰電池用的鋰鹽為例，自2021年起至2022年中，價格增幅高達800%以上。

DIGITIMES Research分析師林芬卉從全球電動車供應鏈觀察，中國產業聚落已成形，不僅於電池材料產業地位超越日企，且電池原材料提煉佔全球比重高達80%，隨著中國電動車供應鏈產業聚落已成形，且持續朝上游電池材料布局，其中，中國業者佔全球電池材料比重約達6成；另，雖正極材料主要礦源分布在世界各地，然中國與當地採礦業者合作，並強化精煉技術，因此中國於全球動力電池原材料提煉比重高達8成。

另一方面，因應終端電動車需求增長，全球主要動力電池業者未來5年擴產計畫相當積極，2025年產能較2021年將呈倍數擴增。第一大廠寧德時代2025年產能預計達到672GWh，其中包括座落在六大生產基地的獨資廠以及與中國車企的合資廠；南韓業者LGES亦加速擴產，至2025年將達430GWh，主要供應國際品牌熱銷車款；日廠Panasonic 計劃2025年產能有倍數增幅，除供應Tesla，並逐步擴大與多家日系車廠合作。

值得注意的是，在各電池大廠擴充產能的同時，南韓業者亦紛紛前往北美地區獨資或與美國三大車企合作設電池廠。在中美貿易戰制肘下，影響中國電池業者供貨，南韓業者更容易於美國布局，甚至形成寡佔局面。