數位發展部日前正式掛牌上路，2023年度預算編列超過200億，然而至今外界對其人員的編制、政策方向、業務範圍都霧裡看花。民眾黨團今呼籲數位部長唐鳳，要統一清楚的向外界說明施政方針，才不會與民眾距離越來越遠。

民眾黨立委張其祿表示，數位部掛牌近一週，國民及在野的質疑聲浪不斷，顯示數位部在「資訊公開」及「與民溝通」的兩大基本工作明顯不足，另數發部工作內容及權責也與各部會重疊、協作或衝突，但資安規劃、責任歸屬不該只用文字簡單帶過，顯示數位部在「資訊公開」及「與民溝通」的兩大基本工作明顯不足。

立委邱臣遠表示，現在資安及國安的概念逐漸升溫，但數位部掛牌之後主要功能卻說不清楚，數發部旗下有6司2署，過去由資通安全處研擬的國家資通安全基本方針、政策及重大計畫是否延續，具體資安藍圖等相關內容全數從缺。他表示，數發部應與社會對話，並立即端出數位牛肉，積極處理資安漏洞與網路詐騙等犯罪行為，同時輔導數位產業發展，才能獲得社會信任。

具有科技背景的立委高虹安說，她很期盼政府大力推動數位發展，但數位部不該成為財政紀律的破口，更不該成為數位肥貓、甚至是養網軍的基地；其他如數位部花7000萬租大樓、3000萬裝修、1400萬出國考察，以及如何執行延續從其他部會接手的前瞻計畫，這些唐鳳都應該對外說明清楚。

高虹安直言，唐鳳已經從政委變成部長，最重要的工作就是向社會大眾解釋政策，希望唐鳳部長未來在發表自己的觀點時可以更貼近人民的生活，避免過多的專業名稱，不需要賣弄自己專業領域的知識。