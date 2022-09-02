美國前總統川普今天指出，他正對涉及2021年1月6日國會大廈攻擊案的部分支持者提供財務援助，且如果他再度當選入主白宮，非常贊成給予赦免。

路透社報導，當時川普發表演說，一再指稱他的敗選存在廣泛舞弊，鼓吹數以千計支持者衝進國會大廈鬧事。然而川普的指控不斷遭多間法院、州選務官員和川普政府官員否認。

考慮參加2024年總統大選的川普告訴廣播電台主持人貝爾（Wendy Bell）：「我將非常、非常贊成全面予以赦免。如果我決定參選且如果勝選，我將非常非常認真看待赦免，全面赦免。」

川普支持者攻擊國會大廈是為阻擋國會認證民主黨的拜登當選總統的程序，這場暴動造成數人喪生和140多名警察受傷。

約850人因涉及這起國會攻擊事件被逮捕，其中250多人被指控攻擊或妨礙執法。

右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）部分成員被指控密謀煽動叛亂。

關於1月6日國會暴動，川普一直否認有任何不當行為，今天還表示正對部分涉及國會大廈攻擊的人士提供財務援助。

他說：「我正對那些很棒的人提供財務援助，事實上他們2天前還在我的辦公室。我非常在意，他們對這些人所做的事簡直太糟糕了。」