遭時代力量議員參選人爆料論文涉嫌抄襲的民進黨基隆市長參選人蔡適應。（姚志平攝）

【全程影音】林智堅第二？遭爆論文「連維基、百度都抄」 蔡適應：原創性非常高 @中時新聞網 ​

民進黨基隆市長參選人蔡適應遭指控博士論文涉及抄襲，今（2日）在立法院親上火線強調，「真金不怕火煉，絕對經得起考驗！」論文都經過比對系統，歡迎再次檢視，但他也坦承，論文中列出262篇文獻，「有漏列許多參考文獻，在原始稿件中有接近300份，因擔心文獻太多所以部分刪除，無法做到盡善盡美都虛心接受。」文章本身原創性非常高，漏列參考文獻算一算沒有如外界說得那麼多，會重新來整理。

蔡適應今（2日）在立法院召開「親自開箱博士論文-《全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例》」記者會，他秀出論文同時邀請學長一起出席記者會，一一向外界說明論文的研究目的、分法、分析架構以及研究成果等內容，他對於自己的論文相當有信心，還透露出之前有其他單位最想邀請他分享論文研究。

蔡適應表示，自己在地方選情一直非常穩定，並非自己突然要宣布參選，而是地方長期認可他的公共服務，立委表現是第一名，市長林右昌也受到市民的肯定，地方與中央一起攜手，讓基隆大步往前進步，對手當然會無法不用其極打擊，正好藉此機會把過去博士論文的成果讓大家知道。

他說，不介意對手對他任何打壓，身為一個參選人本來就是坦蕩接受，最重要是市民認為他最適合接棒市長；畢業年代有透過論文比對系統，也是學術倫理委員會要求，都歡迎再次檢視，這些論文都是自己研究的，若學術倫理委員會要求再去簡報，「我自己非常樂意！」自己研究的內容，自己來做簡報，本來就是理所當然。

關於參考文獻漏列，蔡適應坦承，「確實承認有部分漏列！」感謝好朋友提供訊息，再次檢視原始資料，大多數都有列出，或是列成同一個學者不同著作，都虛心接受，但透過比對系統單一文獻相似度最多僅2％，透過比對系統後沒有問題，所以順利畢業。

此外，外界質疑蔡適應的指導教授周志龍在指導期間及口試時間擔任考試委員，蔡適應回應，自己沒有投過指導老師一票，老師獲得提名為考試委員時，當時自己還是基隆市議員，老師可以接任考試委員是國家對他的肯定，可以成為老師的學生是無限光榮的事情，老師給予很多協助，之所以才寫了快10年的時間，就是老師一直鼓勵他。