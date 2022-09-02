大陸央視新聞報導，大陸疫情有擴大趨勢，各地防疫手段卻依舊各自為政，形成防疫壁壘，大陸國家衛健委2日舉行新聞發布會強調，正會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控同時，最大程度便利大家正常通行。

今天記者會介紹中共十八大以來，衛生健康資訊化工作進展與成效。大陸國家衛健委相關負責人表示，新冠肺炎疫情發生以來，數字抗疫成為新冠肺炎疫情防控的一大亮點。主要從幾個方面推進大數據支撐疫情防控：

一是加強組織領導，完善數據共用機制。在大陸國務院聯防聯控機制統籌下，橫向上，衛生健康委會同相關部門建立完善了跨部門「大數據」共用機制，並依託國家疫情防控管理平台等數據樞紐實現跨部門數據應用。縱向上，向各地及時分發多部門比對形成的風險人員數據，為各地開展「網格化」管理提供基礎數據，支撐做到「四早」「四清」。

二是規範健康碼管理，助力復工達產。為規範健康碼管理，大陸國務院聯防聯控機制綜合組印發了管理辦法等系列文件，持續推進各地健康碼規範賦碼、及時轉碼、守住安全底線。推動實現確診無症狀感染者、疫情風險等級、核酸檢測結果、抗體檢測結果、新冠病毒疫苗接種紀錄等健康碼相關核心基礎數據大陸全國統一共用。

經過不斷努力，已實現大陸全國一省一碼，賦碼數據大陸全國共用，便利群眾安全有序出行，助力復工達產。考慮到為高效統籌疫情防控和經濟社會發展，目前，我們正在會同相關部門，不斷完善健康碼管理，推進健康碼互通互認，在支撐疫情防控的同時，最大程度便利大家正常通行。