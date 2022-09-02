女星賴慧如在八點檔《多情城市》中飾演「江慧君」一角打開知名度，2020年結束與導演高琮凱 4年婚姻，日前被直擊和國標舞老師劉家銘共騎機車返家疑似同居，對此，她透過經紀公司認愛但澄清沒有同居，不過如今卻爆出收到「病危通知」，嚇壞一票粉絲。

根據《TVBS》報導，賴慧如向來喝水就會想吐，因此養成不愛喝水的壞習慣，導致健康亮起紅燈，不僅經期不穩，更罹患橫紋肌溶解症、胃潰瘍等疾病，甚至狀況危急到收到「病危通知」，讓親友及粉絲擔憂不已，目前努力調養身體的她，在男友照料監督下戒掉不愛喝水的壞習慣，改為一天至少要喝掉半罐寶特瓶的水，期盼能逐漸恢復健康的身體。

賴慧如今年首度入圍金曲獎最佳台語女歌手，儘管未能拿下獎項，仍以胸前挖洞、開高衩禮服的大尺度辣照掀起討論，沒想到和陳美鳳的合照曝光，竟被網友狂酸「就兩塊布遮住重點，一點美感也沒有」，這讓陳美鳳跳出來緩頰：「年輕就是本錢，當然大家的建議無論好的或不好的，對藝人來說都是一種成長，但如果能多給年輕藝人空間，多些關注和鼓勵，藝人會很感動滴，很謝謝大家的留言，愛你們」。

星途大放異彩的賴慧如，她透露目前已完成新專輯錄音，預計之後將會發片，還會接拍八點檔，讓粉絲聽了直呼相當期待新作品問世。