軒嵐諾颱風逼近，新北市長侯友宜今早前往災害應變指揮中心關心颱風動態，預計二級開設。侯友宜呼籲市民朋友注意安全，尤其前往東北角山區、北海岸一帶活動更要小心，也千萬不要前往海邊；至於會不會停班、停課，目前仍在觀察。

侯友宜說，軒嵐諾暴風圈很大，新北市的東邊和北邊目前看起來是擦邊球，有明顯降雨，也會有強陣風發生，市府密切關注。颱風雖減弱為中颱，但還是有機會變回強颱，風雨預計影響至4日上半天，請民眾多加注意安全。