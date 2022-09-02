【旅奇傳媒/編輯部整理】2022日月潭Come!Bikeday自行車系列活動正如火如荼地進行中，主題月活動已搶先登場，而接下來的壓軸活動就是11月12日(星期六)的「自行車嘉年華主題日」，當天有「自我挑戰環潭認證」、「兒童滑步車完成賽」、「自行車領騎導覽」以及「好騎日月潭」等精彩活動等著大家，活動採預先報名方式，並從即日起開放線上報名，名額有限，額滿為止，有興趣的遊客要把握時間儘早報名。

今年的自行車嘉年華主題日於向山遊客中心舉行，除了有熱鬧的餐車市集、街頭藝人表演，反應熱烈的「兒童滑步車完成賽」，還有「自行車領騎導覽」，讓領騎員帶你遊覽認識日月潭。今年更特別推出「自我挑戰環潭認證」、「好騎日月潭」兩項自行車騎乘活動給遊客參與，只要完成就能兌換限量好禮帶回家！

▲自行車嘉年華主題日有熱鬧的餐車市集、街頭藝人表演。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

「自我挑戰環潭認證」規劃騎乘日月潭最著名的環潭自行車道，伴隨著波光粼粼的日月潭，沿途行經水社壩、文武廟、玄奘寺、玄光寺、頭社盆地等知名景點，路線隨地勢起伏稍有挑戰性，適合喜歡自我挑戰的參賽者報名！只要拿著當天的騎乘軌跡圖至活動會場服務台，經工作人員確認後就可以領取完賽證書，兌換防潑水輕量化隨身包、運動襪、口罩盒組，還有100元的市集抵用券，讓你吃吃喝喝補充體力。

「好騎日月潭」以自行車巡禮結合闖關活動，從向山遊客中心至水社碼頭一線設置闖關關卡，遊客可以邊玩遊戲邊騎自行車穿越最美自行車道，每完成一個關卡即可在卡上蓋一個章，全部過關就能組成一幅完整的圖畫再返回活動主會場服務台，憑這張闖關卡可以兌換主題日限定好禮之外，還能在闖關卡背面書寫文字與彩繪，作為明信片寄出即能把美好的成果，變成充滿回憶價值且獨一無二的紀念品。

「兒童滑步車完成賽」最適合2-6歲小朋友參與的戶外遊戲，往年報名都是秒殺的搶手項目，讓家中小朋友騎上滑步車，享受速度與完賽的成就感，為了提高活動樂趣日管處特別準備專屬小朋友的Come!Bikeday精美紀念後背包，相信一定會讓主題日當天來到日月潭的大朋友、小朋友都能樂開懷。

相關資訊：

【2022日月潭Come!Bikeday花火音樂嘉年華】活動總覽

自我挑戰環潭認證／名額200名

兒童滑步車完成賽／名額200名

好騎日月潭／線上200名+現場300名

自行車領騎導覽／共10:00、13:00、14:30、16:00 四場次／每場次20名

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