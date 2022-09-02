【旅奇傳媒/編輯部整理】為推廣境內旅遊觀光遊程，茂林國家風景區管理處將於9月2日至5日於竹北體育館參與為期四天的新竹夏季旅遊展，展覽期間特邀請東高雄觀光產業聯盟及高雄市民宿發展協會，為與會參加的貴賓、民眾介紹高雄特色景點、分享在地旅遊行程，喜歡到處遊山玩水的朋友們千萬不要錯過！

▲高雄六龜老街－池田屋。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

東高雄係指位處於高雄市東邊的茂林、六龜、桃源、美濃、旗山、甲仙、內門、杉林及那瑪夏等9區，擁有美麗的山水風景、多樣的民族文化、特殊的山谷景緻、豐富的自然生態及多元的特色物產，為讓更多人看見、深入認識地方特色文化、豐富的自然觀光資源，故而成立東高雄觀光產業聯盟，透過產、官、學三方多元化整合、行銷，推廣地方特色、在地農特產品，帶動地方觀光產業，促進在地的經濟發展！

▲高雄桃源原住民文物館。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

東高雄觀光產業聯盟串連鄰近區域觀光資源，規劃許多在地一日及二日主題遊程，如「宗教之旅」、「登山健行之旅」、「戀愛巴士小旅行」、「親子體驗溫馨之旅」等。此次參展特別展售「東高雄農特伴手禮盒」，每項產品都以「東高雄」的特色作物研發製成，其中有一項最特別的來自坐落於500~1800海拔的多納及寶山原住民種植的「頭目咖啡」，採日曬的方式製作咖啡豆，有溫暖陽光的味道在裡頭，歡迎大家來到現場，由東高盟夥伴帶領您一同深度體驗高雄之美。

▲茂林紫斑蝶。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

高雄市民宿發展協會以發展高雄市地區觀光、文化發展、提升觀光產業服務品質、促進民宿發展及產業交流、維護地方生態環境為宗旨，本次旅展協同阡陌一舍UNS及草地人民宿業者，至新竹旅展宣傳高雄的民宿資訊與周邊旅遊特色景點，9月2日至5日一連四天，茂林國家風景區與您相約竹北體育館，歡迎大家前來一同感受高屏山麓的動人之處。

活動期間凡於攤位現場消費滿百元就有機會抽中五星級飯店住宿券及高級飯店雙人套餐券等豐富好禮，還加碼現場拍照打卡就送原住民族造型圖騰口罩及酒精隨身瓶，每日限量贈送，送完為止！

更多旅遊景點、遊程資訊歡迎至茂林國家風景區管處官網查詢；臉書粉絲專頁搜尋「Fun心遊茂林」掌握相關活動的第一手資訊喔！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）