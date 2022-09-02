【旅奇傳媒/編輯部整理】金山萬里溫泉區是北台灣賞海景泡溫泉的首選地，依山傍海多種泉質有別於其他溫泉區，為鼓勵民眾至金山萬里溫泉區旅遊泡湯，享受不同泉質帶給身心的舒暢，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處(下稱北觀處)特別與新北市溫泉觀光協會及11家在地溫泉業者合作推出「轉出好運泡好湯」活動，自即日起至9月30日止(或送完為止)，平日(星期一至五，非國定假日)於野柳地質公園購買門票入場，每日前200名購票入園者，可獲得搖獎資格，有機會抽中金山萬里溫泉區住宿券、湯屋券、泡湯券或午茶券等免費票券，一人抽中兩人同行，中獎機率高，歡迎民眾夏末結伴遊北海岸，探訪野柳秘密花園，泡暖湯，享美食。

▲野柳地質公園女王頭。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

北觀處陳美秀處長表示，金山萬里溫泉區擁有硫磺泉、碳酸泉、鐵泉及海底溫泉，是全臺泉質種類最豐富的溫泉區，民眾可以沿著北海岸綿延的海岸線賞山水、饗美食，一路來到金山萬里溫泉區泡好湯是今秋最舒壓的旅遊方式，中角灣踏浪戲水衝浪、朱銘美術館拍照打卡沉浸藝術中、金山獅頭山公園漫步賞海景，玩累了還可到金山老街體驗自己端菜用餐、採買以甘藷做成的各項特產，或是到野柳、龜吼漁港大啖鮮美海產，再選一間溫泉會館舒服泡湯，渡過放鬆身心的夜晚。

▲玩野柳抽金山萬里溫泉券。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

響應低碳旅遊，到金山萬里泡溫泉，可搭乘大眾運輸前往，在淡水捷運站搭乘716台灣好行-皇冠北海岸線公車或862、863公車，沿線停靠北海岸主要景點，9月30日前搭配新北市暑期乘車優惠，每段票價只要5元，台灣好行-皇冠北海岸線也有集章活動，有機會獲得任天堂Switch、台灣好行套票等好禮，這麼多的好康都在9月份，趕緊規劃金山萬里暖湯之旅吧！

▲野柳、龜吼漁港大啖鮮美海產。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

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