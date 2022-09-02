房地產旺季928檔期在即，公平會啟動年度實地訪查計畫，派員動用科技網路調查，並到全國各大縣市緊盯不動產房市交易秩序、主動立案調查，公平會副主委陳志民說，為維護不動產交易秩序，查處違法不動產交易行為向來是公平會重大施政計畫之一，若經認定違反《公平交易法》，最高可裁罰2500萬元。

公平會今（2）日舉行「執法30周年回顧及前瞻學術研討會」，陳志民接受媒體訪問，指出公平會之前在329檔期及520檔期，以秘密客實地到訪、運用科技搜尋軟體、關鍵字查詢網路各平台、瀏覽各建案廣告、或與內政部等單位共同辦理聯合稽查，本月928檔期持續維護房地產公平交易環境。

329檔期及520檔期查核的不合格率高達20％，違規事項包括建案廣告內容疑有違法夾層、公共設施法定使用的用途疑與事實不符，疑有不當行銷等情形。近來房市交易熱絡，預售屋也傳出加價才可交屋、不實廣告、付訂金才能審閱買賣合約書等交易亂象。

公平會說明，凡具有招徠客戶效果之資訊，不管是否在銷售現場提供，也不管是以實體或線上、書面或口頭之方式呈現，都是公平法不實廣告規範的對象，該會將持續緊密監控不動產交易情形，呼籲業者切莫心存僥倖破壞交易秩序與市場公平競爭，並期許業者應善盡社會企業責任，共同努力建構健全之不動產交易秩序。

公平會也提醒消費者，切莫受預售屋現場氛圍的影響而衝動購屋，不動產交易金額龐大，於購買前，應多方搜集建案相關資訊，多聽多看多問，以保障自身權益，如有業者違法的相關事證，亦歡迎向公平會檢舉。