美中晶片戰進入新一回合，美國要求設計處理器的輝達、超微停止向大陸出口用於人工智慧運算的高階晶片，以削弱中國企業開展圖片辨識等先進技術的能力，此舉推估將加大大陸對於自家半導體製化的力度，也因此，台系矽智財IP等相關個股可望受惠，今也反映在族群表現，晶心科(6533)、M31(6643)一度攻上漲停，創意(3443)一度大漲逾6%，智原(3035)、世芯-KY(3661)漲幅也逾4%。

大陸其實自2018年中興事件後就由官方主導，全力發展半導體自製化，盼透過拉升自製率，以降低對美國的依賴程度，但半導體產業非一蹴可及，尤其是先進製程，往往需要至少10年時間才會有所成果，故在本次美國在祭出重手下，對於大陸半導體產業勢必會早成衝擊，換言之，也會加速大陸發展自製化的決心，屆時對於矽智財IP等需求也會隨之提高。

此外，由於IP產業技術門檻高，其他產業難以切入，競爭者相對少，加上多數獲利來源為智慧財，具有極高的商業價值，相關產業具有高毛利率優勢。

IC Insights先前就曾表示，大陸本土晶片的自給率依舊低，2021年大陸整體半導體市場規模1865億元，當中，在大陸由陸資企業所產出的晶片年度產值僅123億美元，為該年大陸整體市場規模的6.6%，至於加計台積電、英特爾、三星等國際業者在大陸的生產基地產值計算，晶片的本土自給率約16.7%。

依據IC Insights的預估，2026年全球半導體晶片市場規模為7177億美元，該年大陸半導體市場產值將成長到582億美元，但在全球的占比也只有8.1%，此外2026年，加計台積電、三星、英特爾等外資企業在大陸生產的晶片產值，以及本土陸資企業的晶片產值計算，該年大陸本土晶片的自給率也僅有21.2%。