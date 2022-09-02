民眾黨竹北市長參選人林冠年（右）在黨內各級民代參選人陪同下登記參選。（邱立雅攝）

竹北市長選情激烈程度超越新竹縣長，繼民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方、竹北市公所主任祕書、立法委員林為洲陸續登記後，由民眾黨參選人林冠年壓軸在最後一天上午登記。林冠年認為自己是具備專業背景的城市規畫師，未來希望能成立虛擬參政平台，邀請民眾一同合作、改變竹北市。

在黨內各級民代參選人陪同下，林冠年前往中斗崙里集會所完成登記，他自詡是城市規畫師，除了是台灣大學建築與城鄉所博士候選人，過去也在台北市政府、新竹縣政府，以及陽明交通大學的行政經驗，都與城市規畫相關，也是唯一一個走遍世界研究過各城市規畫的參選人。

林冠年指出，城市規畫師與市長都有同樣的任務，就是「有問題就解決、沒問題就優化」。他強調，自己這次代表民眾黨參選，尤其注重市民，換個角度說，他要和所有竹北人一起打造一座市民做主的竹北市。

「跟國際知名城市比起來，竹北發展潛力不輸人。」林冠年預計公布的第2項政見聚焦交通議題，他將提出解決竹北人出行痛點的解方。此外林冠年也希望未來能組專家委員會，針對竹北市政通盤檢討改進，更要把都市計畫公開網路上，建立虛擬市民參政平台，大家一起合作。

相較其他參選人，林冠年認為3人都是可敬的對手，但自己是其中最年輕的，他希望用政見獲得大家肯定，把這場仗打好，希望年輕的力量改變年輕城市，獲得年輕市民支持認同。