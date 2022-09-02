富邦悍將洋投羅力引退賽真的「問天了」，受到颱風「軒嵐諾」影響，2日與樂天桃猿之戰及「賽後羅力引退儀式」將延期至9月5日18點35分於原場地新莊棒球場進行。

羅力今天將迎來生涯最終戰，不過隨著颱風逐漸逼近，能否順利登板還要看老天臉色，昨天賽前受訪時他表示，會平常心看待這一切，「我無法控制這一切，就交給老天看怎麼發展。」

由於羅力引退賽內野門票早早售罄，只剩千餘張外野門票尚未售出，預計會有超過萬名球迷進場要向羅力「說再見」，但由於天候因素，球團也早早做好雨備方案，球團也會向聯盟爭取儘早確定宣布今晚比賽是否延賽。

富邦公告，原定9/2(五)18:35與樂天桃猿賽事受颱風軒嵐諾影響，「賽事」及「賽後羅力引退儀式」將延期至9/5(一)18:35於原場地新莊棒球場進行。

而富邦也在昨天公告，為保障球迷權益，2日賽事如延賽將採特殊退票辦法「電子票不強制退票，自動保留原座位至補賽日」，賽事及引退儀式相關活動將一併延至補賽日進行。