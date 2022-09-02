陳福海委託前縣府祕書何國楚（左）等人代為完成競選登記，確立年底2次「浯、海大戰」的局勢。（李金生攝）

陳福海委託前縣府祕書何國楚（右）等人代為完成競選登記，確立年底2次「浯、海大戰」的局勢。（李金生攝）

金門前縣長陳福海確定再戰，今天上午11時11分委託前縣府祕書何國楚等人以無黨籍代為完成競選登記，捲土重來挑戰現任楊鎮浯縣長，也確立年底2次「浯海大戰」的局勢。

目前正居母喪的陳福海在參選聲明中指出，他與家人實踐「在母喪百日期間，不參與、不評論任何政治選舉活動」的諾言，感謝相當多鄉親的鼓勵及慰問，但此時坊間卻傳出「福海已經拿了幾千萬，被搓掉不會參選」一些不實的謠言，造成許多30年來不離不棄、牽成疼惜福海的鄉親誤解。

陳福海說，他原持安然處之的態度，可是這種近乎毀滅的傳言愈演愈烈，使得他不得不嚴肅面對：「30多年來從政的金門，需要的是向上提升的正能量？還是要向金權政治低頭？」才能讓金門未來變得更好，秉持母親慈悲喜捨「 乘願再來」的決心，決定參與此次金門縣長選舉。

他並提出這次參選的「三大願景」：1. 金門非軍事區，成為兩岸和平交流平台。2. 協商兩岸通電，奠定金門永續發展基礎。3. 推動兩岸通橋，達成金廈生活圈的共識。「三大保證」：1. 政治力不介入金酒，甄選專業團隊。2. 年金福利不縮水，男女老幼一樣好。3. 拯救縣府財政，四年縣庫達100億。「三不原則」：1. 不設立競選總部。2. 不插旗及設宣傳車。3. 不辦動員造勢活動。

陳福海強調，希望藉此讓鄉親冷靜、理性比較8年來2位縣長執政能力及魄力的優缺點，以手中的選票來決定金門未來，也盼望2022的縣長大選是一場「正面選舉、寧靜革命」的選舉。