58歲男星薛志正（現改名為：薛子騛）早年參加模仿節目走紅，過去他有過3段婚姻，最廣為人知的是二婚時和乾徳門的繼女陳希愛（原名：陳萍）離婚鬧得轟轟烈烈，薛志正控陳希愛懷孕後就「不給碰」。最近薛志正抱著病體復出直播賣貨，媒體報導他與一位女餐飲大亨走得近，互動曖昧，昨晚還合體直播，求證他是否想4婚？薛志正罕見沒把話說死。

薛志正過去有過三段婚姻，和第一任太太育有一個兒子，離婚後兒子和前妻移民澳洲，傳出他被大兒子封鎖，之後他梅開二度娶陳希愛，婚姻維持了3年就婚變，薛志正自曝性生活不協調，又透露岳母作風太強勢，導致婚姻無法維持，離婚後孩子撫養權歸女方，陳希愛一度更指控薛志正沒付贍養費。

薛志正和邱姓女老闆傳出曖昧。（圖／翻攝自魔兒購物臉書）

2018年薛志正三度離婚，和台中地產女大亨已簽字各奔東西，沒想到衰運還沒完，去年10月薛志正騎重機發生嚴重車禍，動手術後恢復狀況不理想，肌肉萎縮，導致行走不便，近日他和汪建民受邀上直播賣貨掙錢，汪建民形容兩人「一個殘廢、一個背債」，高EQ自嘲老闆的決定太有勇氣。

一向異性緣不錯的薛志正，曾被命理師稱此生可能會有6段婚姻，據《三立新聞網》報導，近日知情人指出他和知名韓國餐飲業邱姓女老闆走得近，兩人昨天還不避嫌一起上直播賣貨，私下也互動曖昧，對此，薛志正稱對方只是他紅粉知己，不是男女朋友，但問未來發展或是否考慮再度投入婚姻？薛志正僅回「順其自然」。