日前盧翁接到網友訊息，對方稱到法國第一國家銀行布施一筆700萬美金到盧翁帳戶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

網友向盧翁表示，由於您尚未繳納政府稅，巴黎中央銀行停止了您的資金轉帳，還向盧翁說明「您必須支付政府稅務批准，僅支付2500歐元」，誆騙盧翁匯2500歐元到指定海外帳戶。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

老和尚收到網友鉅款布施，沒想到卻是騙局一場！日前高雄63歲盧姓老翁，多年前出家當和尚，透過社群軟體認識的網友得知盧翁是和尚後，竟誆騙布施700萬美金約新台幣2億1000萬元鉅款，說要盧翁先繳2500歐元政府稅到指定帳戶才能順利匯出，盧翁匯錢時遭銀行行員驚覺，行員立即報警，與警方合力阻止盧翁將錢匯出。

1日上午盧翁接到網友訊息，對方稱到法國第一國家銀行布施一筆700萬美金到盧翁帳戶，盧翁心裡相當緊張便趕至銀行確認帳戶餘額，經查發現帳戶並沒有金錢轉入，盧翁便回傳訊息詢問，對方竟回「由於您尚未繳納政府稅，巴黎中央銀行停止了您的資金轉帳」，還向盧翁表示，「您必須支付政府稅務批准，僅支付2500歐元」，因尚未繳納2500歐元的政府稅，因此銀行無法將捐款轉出。

盧翁看完後相當緊張，深怕700萬美金鉅款無法順利到自己帳戶，再度前往銀行按照對方提供的帳戶轉帳，所幸行員聽到盧翁匯款到海外帳戶察覺有異，便立即通警求助。

新興分局中正三路派出所上午11時30分許獲報火速抵達現場，與多名行員一起向老和尚耐心說明，提醒這一切都是詐騙陷阱，若有任何不明訊息要求操作轉帳都是詐騙，應謹慎查證避免遭詐。

據了解，盧翁稱與那位網友透過社群軟體認識，網友得知盧翁是出家人，表示願意布施，盧翁聽聞後不疑有他，將銀行帳戶提供給網友，沒想到卻是騙局一場。盧翁事後不斷感謝員警及行員的協助，並稱幸好還沒有將錢匯出，以後自己一定會更加謹慎。

和尚詐騙巴黎第一銀行新興分局海外帳戶