蔡英文總統今出席「2022台北3C電器空調電腦影音展開幕記者會」指出，要完成「2050淨零轉型」目標，需要在不同的領域共同落實綠色轉型，希望大家在日常生活中每一次的消費，都可以透過選擇節能省電的空調和電器，一起為落實淨零減碳的政策，盡一份心力。

總統致詞時指出，每一次展覽邀請她的時候，如果可以，她就會出席，因為她很喜歡電器，尤其是家用電器，所以她也想來看看新的電器，如何在居家的時候更便利。

她說，這是非常重要的產業，不但對於國內製造的優質產品有鼓勵作用；更重要的是，好的電器能讓節能做的更好，讓國家整體的發電、環保及節能的政策，都能得到好的效果。

總統說，最近臺灣社會已經逐漸恢復正常生活，尤其前一陣子的暑假，大家都紛紛出遊，不但國內旅遊很旺盛，臺灣的內需經濟也正在復甦回溫。

總統說，積極防疫，也要穩健開放，在臺灣防疫新模式之下，看到零售業和餐飲業，今年7月的營業額和去年同期相比，都有相當幅度的成長。延續這股消費力和買氣，今年的「臺北3C電器空調影音大展」，也要邀請大家一起來逛逛。

總統也恭喜理事長邱創興，從今年開始接下臺北電器商業同業公會這個重責大任，相信在邱理事長的帶領之下，一定能夠帶動電器空調產業，持續蓬勃發展。

總統指出，大家都知道，邁向2050淨零轉型是國家整體發展的重要目標之一。今年3月，國發會也正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」。

總統說，要完成這個目標，需要在不同的領域，共同落實綠色轉型。她也希望大家在日常生活中每一次的消費，都可以透過選擇節能省電的空調和電器，一起為落實淨零減碳的政策、為我們所要達成的任務盡一份心力。

總統提到，只要選擇能源效率第1級、第2級的電冰箱、電暖氣機或除濕機，不但可以節省高額的電費，政府也有補助，最高可以減免貨物稅2000元。這樣的租稅優惠會持續延長辦理到明年，她要鼓勵大家多多利用。

總統表示，今天現場也有很多智慧家電，結合物聯網、AI、5G、聲控等功能，可以讓大家的居家生活更輕鬆，也更有效率，相信會是協助大家提升生活品質，非常好的幫手。她請大家一起多消費，一起努力拚振興、拚復甦。

隨後，總統與在場貴賓參觀展場攤位。