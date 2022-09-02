國民黨桃園市長參選人張善政因過去農委會研究報告遭控抄襲，面對綠營抹黑，已委託律師向桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人提告，盼以訟止謗。對此，鄭文燦反擊，不會因為提告而洗白，若自認清白就將資料攤在陽光下。鄭運鵬也說，過去他也為前新竹市長林智堅的論文在前線說明，盼張以同樣標準檢視自己，別躲法律手段後面。

鄭文燦今表示，該研究報告有許多不正常情況，瑕疵必須說明清楚，不會因為提告或各種口水就能洗白，明明張善政是計畫主持人卻說跟他沒關係，對宏碁很不公平，是要如何對宏碁、農委會和社會交代，大可不必以此態度面對，若自認清白，就將所有資料攤在陽光下即可。

鄭文燦說，連藍營側翼都覺得比例上不該發生，社會上討論問題應有同樣標準，此問題應用當初同一標準，同一原則、同樣方式來檢驗，身為計畫主持人該擔起的責任，張與其團隊別將責任移轉給宏碁，此態度不誠懇也不誠實。

鄭運鵬質疑，張善政曾說若有百疏一漏之處他願意道歉，不過該道歉的內容為何？是否應向宏碁和農委會清楚說明？過去一段時間，他為林智堅論文抄襲風波，站在第一線說明前因後果，更何況張當時不僅是計畫主持人還是副總，相信農委會不會希望委託的研究報告，內容是抄襲別國、抄襲台灣的期刊。

鄭運鵬提到，如今張善政透過法律手段躲在後面，還稱已講得很清楚，但至今他仍未看到一字、一句、一個章節是有公開說明清楚的，他登記桃園市長參選人後，首先要面對市民質疑，也請他提出政見「以後張參選市長，如何防弊用此方式競標桃市府研究標案，防弊自己的過去」，喊話張正面來面對。