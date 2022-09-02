受到國際地緣政治紛擾與供應鏈斷鍊影響，通膨壓力高企，主要央行採取升息抑制物價大幅攀升壓力，同時引發對景氣前景的擔憂，使得風險性資產波動頻頻，債市同受壓抑，債券ETF今年來跌多漲少，但其中仍有格外亮眼族群，即美國短天期公債ETF，一口氣攻佔前八強，且全部繳出正報酬。

群益0─1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵表示，鑒於通膨率居高不下，聯準會（Fed）採取持續升息政策，以降低通膨率至2%為目標，9月不排除升息3碼（1碼是0.25個百分點），升息的幅度將取決於通膨與就業數據。由於升息步調持續加上全速縮表，導致金融市場承壓而大幅震盪，但美短天期公債因受利率波動風險較低，吸引訴求穩健布局資金關注，相關ETF表現也相對持穩。

後續來看，現階段市場不確定性仍高，受利率波動影響較低，且適合短期資金停泊的短天期債，仍可望吸引資金目光。

李鈺涵指出，就資產性質來看，美國短天期債由美國政府所發行，不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，也能提供收益優勢。再者，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，亦具備較低波動的特性，面對利率變動更能處變不驚，因此在當前市況因利率變化而波動劇烈下，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度，及有助可提升投資效率的現金管理工具。