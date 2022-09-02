立委江啟臣等人代市長盧秀燕登記競選市長連任。（張亦惠攝）

台市長盧秀燕競選團隊7位總幹事代盧秀燕完成登記。（張亦惠攝）

台中市長盧秀燕今天到烏日五張犁排水站視察。（張亦惠攝）

現身代登記！擔任總幹事力挺盧秀燕 顏寬恒：做市長的靠山

金門駐軍擊落陸無人機惹議 江啟臣：底線要講清楚

台中市長盧秀燕獲國民黨提名競選連任，今天上午因忙於防颱工作，由競選團隊7位總幹事前往選委會代為登記，也是7人首次合體亮相。盧秀燕說，颱風來以市政為中心，委託競選團隊登記，今天除視察防災外還要主持會議。立委江啟臣表示，盧市長市政優先，委由7位總幹事前往登記，3年多來的政績有目共睹，這次非常有信心，請台中市民再盧市長4年，台中會更好。

盧秀燕競選團隊7位總幹事今天首度亮相，包括立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒、國民黨台中市黨部主委顏文正、國民黨籍議員陳政顯、吳瓊華、黃健豪，現場喊出「市長連任、議會過半」、「台中好、台灣更好」等口號。江啓臣指出，市長因有重要的防颱行程，以市政優先、以市民為主，市長抱持為民繼續服務的心情爭取連任，競選團隊也會同心協力分工合作打贏選舉。

楊瓊瓔說，盧市長團隊將不可能的任務逐步完成，「大厝蓋一半，師傅毋通換」，台中隊很有經驗也是會做事情的團隊，呼籲市民讓台中市繼續發光。顏寬恒說，希望鄉親擔任盧秀燕的依靠，台中市一定會更好。顏文正也在現場發出正式動員令，呼籲所有中國國民黨的同志現在開始，在各個角落為市長拉票。

陳政顯說，這次競選團隊特別納入黨籍議員，讓選舉更貼近民意；吳瓊華表示，颱風來市長去抽水站視察，這就是我們要的市長媽媽，隨時以市民為重；黃健豪指出，7位總幹事有不同的專業、年齡，顧及各個層面的市民，希望市長連任議會過半，讓台中好的市政延續。