民進黨基隆市長參選人蔡適應2日上午出面回應博士論文抄襲爭議，並親自開箱論文，但他也坦言，確實少列參考文獻，這部分虛心接受。對此，台北市議員參選人劉仕傑、陳志明，基隆市議員參選人江欣怡直言，坦承「漏列」參考文獻，顯然知道自己禁不起檢驗，想透過此種方式打預防針，手法拙劣。
蔡適應上午在立法院召開「親自開箱博士論文-《全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例》」記者會，並秀出論文，他也坦言，論文中有262多項參考文獻，但有300項，參考資料確有漏掉，這部分他虛心接受。
三人指出，針對昨日記者會提出的所有抄襲問題，蔡適應都沒有回答，顧左右而言他到這種程度，令人不勝唏噓，他坦承「漏列」參考文獻，顯然知道自己禁不起檢驗，想透過此種方式打預防針，手法拙劣，昨日已正式寄出檢舉信及所有比對資料，盼台北大學儘速依規定審議，給社會一個答案。
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