民進黨基隆市長參選人蔡適應在台北大學都市計劃研究所的博士論文。（張芷瑜攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應被爆博士論文抄襲，並在2日開記者會澄清，國民黨前青年團總團長呂謦煒（左）隨後回應，批評蔡適應的記者會根本是避重就輕，沒有說明涉嫌抄襲金門大學生的作業、學者的學術成果，蔡除了要面對媒體，更要面對學術倫理委員會的調查。（粘耿豪攝）

民進黨基隆市長參選人蔡適應2日上午出面回應博士論文抄襲爭議，並親自開箱論文，但他也坦言，確實少列參考文獻，這部分虛心接受。對此，台北市議員參選人劉仕傑、陳志明，基隆市議員參選人江欣怡直言，坦承「漏列」參考文獻，顯然知道自己禁不起檢驗，想透過此種方式打預防針，手法拙劣。

蔡適應上午在立法院召開「親自開箱博士論文-《全球化與海港城市的空間層級治理-以基隆為例》」記者會，並秀出論文，他也坦言，論文中有262多項參考文獻，但有300項，參考資料確有漏掉，這部分他虛心接受。

三人指出，針對昨日記者會提出的所有抄襲問題，蔡適應都沒有回答，顧左右而言他到這種程度，令人不勝唏噓，他坦承「漏列」參考文獻，顯然知道自己禁不起檢驗，想透過此種方式打預防針，手法拙劣，昨日已正式寄出檢舉信及所有比對資料，盼台北大學儘速依規定審議，給社會一個答案。

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