桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬等人共同出席軍人忠靈祠111年秋祭典禮。（陳夢茹攝）

以訟止謗？張善政對「雙鄭」提告 鄭文燦：不會因提告而洗白

國民黨桃園市長參選人張善政因過去農委會研究報告遭控抄襲、詐領公帑5千多萬，國民黨台北市議員徐巧芯昨接受專訪也呼籲張善政團隊公布詳細資訊、出面說明。對此民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今受訪直呼「張善政應該要呼應小雞們的要求」。

面對張善政涉及抄襲疑雲，同黨市議員徐巧芯也看不下去，希望張善政趕緊出來開記者會，拿出證據向大眾說明，否則誰也救不了他。鄭運鵬表示，我相信國民黨的小雞最怕承擔像過去一樣，他們（國民黨）要求其他人的指責，所以會認為張善政過去怎麼質疑別人的論文，今天就應該用同樣的標準來出面說明。

「應該要呼應國民黨小雞們的要求！」鄭運鵬直呼，這一點上他們同黨的人都這樣要求了，可見他們也認為這5700多萬的案子疑點很多，應該出面說明，包括鉅額的採購、鉅額的研究，內容不應該是這麼的粗糙，議員也有他們的身分，未來在議會裡面也會要用同樣的標準質詢未來的市長，不管是在哪個縣市，我覺得她（徐巧芯）這樣的要求不過分，而張善政應該也要呼應國民黨小雞們的要求。