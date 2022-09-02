陸軍金防部1日首次擊落1架大陸無人空拍機，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨企圖藉機炒作，升高兩岸對立對抗，對此，行政院長蘇貞昌表示，外國的飛機、飛行器，包括無人機，不論哪一國，未經允許擅入國境，一再警告不離去，一定依國際規範做適當的應處。

大陸無人機，三番兩次進犯台灣，飛越我方金門大膽、二膽島上空，金門防衛部門1日中午12時3分，發現不明民用空拍機1架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落。

行政院長蘇貞昌今天今天上午出席橋頭科學園區區段徵收工程祈福動土典禮時受訪指出，中國有無人機飛到我國境內，還拍影片回去做大內宣，我們已經一再警告，一再要求不要侵門踏戶，國人同胞也同感憤慨，蔡英文總統也已經公開表示，一定會做強力有效回應。

國軍這次對該無人機警示要求離去，仍置之不理，只好做這樣子的防衛射擊處理，這是一再忍耐、一再警告之後最適當的做法，相信國人同胞跟世界各民主國家看起來，都是認為妥當的應處。

蘇貞昌表示：「中國還由發言人做不適當的發言，中國應該自己知道克制，知道不要生事，我們也絕不挑釁，我們也會為維護國土、國民，做最妥適的處理。」