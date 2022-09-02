目前藍營綠營的新北市長候選人皆已登記完成，民進黨新北市長參選人林佳龍更頻頻向對手、新北市長侯友宜發起辯論的挑戰，更稱侯友宜4年前跟行政院長蘇貞昌競選新北市長時避戰，只舉行政見發表會；林佳龍今(2)日再提希望能舉辦有「交叉詰問」的辯論會，更批拿4年前的政見發表會來替代有有魚目混珠之嫌。

林佳龍表示，侯市長說他是用4年前跟蘇揆在競選新北市長時所用的方式，但當時媒體都有報導，蘇揆也出面說了，當年並不是標準的辯論會，是各自發言的政見發表會，如果能夠進行互問答、交互質問，相信辯論會更精采。

他說，選民有知的權利，參選人也都有一個義務，就是要讓選民做最好的選擇，所以若是侯市長能夠再多一點勇氣，能夠讓這場辯論會是場標準的辯論會，不要用4年前跟蘇院長的政見發表會來替代，這會有魚目混珠之嫌。

媒體也追問，侯陣營提出三項鐵證稱林佳龍說謊，但4年前的發表會雖然是辯論式，但終究是發表會，是否覺得侯友宜其實不堪檢驗，所以才用魚目混珠的方式不斷的來把兩者混淆。

對此，林佳龍則說，藍營的這些發言人跟參選人有時是衝過頭，這樣對侯市長也不好，因為我們是就事論事，當時的媒體報導，我們也有搜尋出來，他們拿的照片背後寫的就是政見發表會，更何況當事人蘇揆也都出面說明了，不用好像有點打人喊救人。

他說，最重要的是，要讓人民在這場選戰中，有更多知的權利，我們一起來促成這場辯論會，甚至也不用非要由選委會來辦理，也可以由媒體，像是公視也有在尋求我們辦辯論會的意願，自己很樂意來接受邀請。

林佳龍強調，其實爭議都不重要，就是要促成這一次的辯論，侯市長也已經做了12年的市長、副市長，他也認為有很多的政績，我也有很多好的政見，大家就一起來一場標準的辯論會，讓人民有知的權利。