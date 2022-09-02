雲林縣長張麗善今完成雲林縣長的參選登記，她說除了很多老朋友到場力挺，更有許多肯定她這四年施政的新朋友特地前來加油鼓勵，送上深深的擁抱與祝福，「讓我眼眶忍不住有淚水打轉，回想四年前鄉親將雲林託付給我，那夜的感動仍歷歷在目」。張麗善說接下來四年的施政願景，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康以及共融發展四大面向，作為未來30項政策的核心主軸，要讓雲林做好準備，在2030年時成功轉型為100%、成熟的「農工商科技城」，為縣民拚上好日子！

張麗善稍早在臉書指出，今天上午在副縣長謝淑亞、立委林文瑞、雲林縣議長沈宗隆、斗六市長林聖爵、後援會總會長歐明憲與20鄉鎮市支持者的陪同下，順利完成下屆雲林縣長的參選登記。她說除了很多老朋友到場力挺，更有許多肯定她這四年施政的新朋友特地前來加油鼓勵，送上深深的擁抱與祝福，讓她眼眶忍不住有淚水打轉，回想四年前鄉親將雲林託付給她，那夜的感動仍歷歷在目，「所以我始終抱著感恩的心，一天當三天用，腳踏實地逐步完成各項建設」。

張麗善說接下來四年的施政願景，將以智慧經濟、低碳永續、安全健康以及共融發展四大面向，作為未來30項政策的核心主軸。張強調，不會只看眼前，而是要讓雲林做好準備，在2030年時成功轉型為100%、成熟的「農工商科技城」，為縣民拚上好日子！

張麗善感嘆表示，兩年多來，疫情深深影響著大家的生活，但所幸有雲林鄉親的支持與配合，才能將雲林的傷害降到最低，這是大家一起走過的防疫之路，她也會繼續守護著大家。「最後深深一鞠躬，感謝鄉親對我一路來的勉勵，我們會帶著鄉親的祝福，團結大步向前，讓雲林加速前進！」