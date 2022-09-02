繼6月下旬公布第五屆唐獎得主名單，為了讓更多民眾認識唐獎得主對於世界的貢獻，也探索我們的未來，唐獎教育基金會正式推出精心規劃的「唐獎榮耀·十週年展」！今(9/1)日開幕儀式由唐獎教育基金會執行長陳振川博士、曾志朗董事 (中研院院士、前教育部部長)、唐獎證書設計者知本形象設計蔡慧貞總監、國際珍古德協會郭雪貞執行長、歐洲商會副理事長暨歐洲商會-低碳倡議行動主席尹容(Mr. Giuseppe Izzo)等共同剪綵，正式宣告開展！

「唐獎榮耀·十週年展」以「唐獎四堂課」為策展概念並邀Dr.Tang擔任課堂解說員，輔以展示櫥窗、互動裝置、多媒體影音、圖像化資訊等生動、寓教於樂的形式，將本屆與歷屆唐獎得主在永續發展、生技醫藥、漢學、法治四領域頂尖、深奧的學術成就，轉化成有趣又易於吸收的知識，即 (9/1)日起至10月30日止於中正紀念堂中央通廊免費展出；11月5日起移師高雄科學工藝博物館展出兩年。

陳振川執行長表示，當今全球面臨各式嚴峻挑戰，唐獎得主的創新成就及社會實踐能提供世紀課題解方、引領全人類發展，因此如何藉由唐獎週活動讓更多人認識唐獎得主，學習國際最尖端的自然與社會科學、感受得主正向的生命觀、找到role model並擴大提升視野，一直是基金會的教育使命與致力的方向，正如2016年唐獎生技醫藥獎得主珍妮佛·道納對唐獎的期許：「願你們繼續支持全人類，不論男女，能透過科學追求真理及智慧。」因此希望藉由此次台北、高雄兩地的展出，帶給民眾及年輕學子國際級的豐盛學術饗宴以及一趟精彩的美學設計之旅！

唐獎9月1日發表最新唐獎證書設計，由左至右分別為唐獎教育基金會曾志朗董事、唐獎教育基金會陳振川執行長、知本形象設計蔡慧貞總監、立屹彩藝印刷何炳煌總監。(圖／唐獎基金會)

今年唐獎榮耀展共規劃七區，包括認識唐獎、四堂課(永續發展、生技醫藥、漢學、法治)、唐獎典藏、十周年區等，為了拉近與民眾的距離，提升展覽效果，特別運用唐獎得主的學術成果來設計互動裝置，如動手做mRNA疫苗、法治傳奇殿堂、SDGs全球進展請抽板、從馬鑣看東西文化交流等，再搭配Dr. Tang有趣的圖像解說，即可輕鬆一覽得主的畢生成就。此外，「唐獎典藏區」展示歷屆得主致贈對研究或其生命有意義的禮物、「唐獎十周年區」紀錄歷屆唐獎周活動、國際交流、出版品與五屆唐獎得主的資料統計與分析…等珍貴史料，均十分值得觀看！

唐獎今日也藉展覽開幕之際發表最新唐獎證書設計。這款唐獎證書由曾榮獲82項國際設計獎的知本形象設計蔡慧貞總監親自操刀，擅長以現代表現手法呈現東方美學的蔡總監表示，為了詮釋唐獎的核心精神，證書的設計概念採用古典哲學中，構成世界所有物質與能量的四大元素—水、地、風、火為視覺意象，以水的生命起源、地的孕育萬物、風的文化傳播與對話、火的希望與照亮光明分別對應唐獎永續發展、生技醫藥、漢學與法治獎，也隱喻四大獎項與人類生命與福祉休戚與共的重要性。

知本形象設計蔡慧貞總監以古典哲學中，構成世界所有物質與能量的四大元素—水、地、風、火為設計概念，分別設計唐獎永續發展、生技醫藥、漢學與法治四款證書。(圖／唐獎基金會)

在設計手法上，則是以漢學核心表現手法來呈現，並從紙材挑選、製版、壓印、雷雕、打凸等各個製作環節精雕細琢，力求完美極致，最終以印金與燙金效果，打造金中有金，充滿東方氣息又精美無比的唐獎證書，不但足以尊崇唐獎頂尖得主，也充份展現紙張的印刷工藝之美！過去，唐獎證書設計係採國際競圖、國際設計師邀稿而來，但隨著時間演進，自2020年起，唐獎決定固定證書設計以傳承唐獎精神。