國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左起）、書記長李德維、立委費鴻泰2日舉行「高端疫苗效益報告列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會，要求接任衛福部長的薛瑞元出面說清楚講明白高端疫苗效益。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中於衛福部長任內強推國產高端疫苗緊急使用授權（EUA）讓國人施打，如今EUA通過逾一年，原承諾的保護效益報告卻仍未公布。陳昨承認，高端目前仍「沒有保護效力資料」。立法院國民黨團今質疑，是不是沒有效益才不敢公布？

國民黨團總召曾銘宗要求，衛福部應於兩周內公布高端保護效益報告，否則國民黨團將杯葛新會期將展開審查的明年度衛福部預算。

曾銘宗指出，去年7月19日衛福部核准高端EUA，條件與前提是每月要提供安全性檢測報告，核准一年內還要檢送國內外執行高端疫苗保護效益報告，現在國內已超過百萬人，共打300萬劑高端，保護效益報告為什麼不公布？

曾銘宗質疑，如果高端疫苗施打效益高，衛福部一定會公布，且對培植國內疫苗產業也有幫助，高端也能有很好發展，現在遲不公布，合理懷疑高端疫苗防疫效益太低，甚至沒有效益，但如今已有超過百萬人施打，不公布報告怎麼交代？

陳時中稱，「高端目前沒有完整第3期試驗，所以沒有保護效力資料」，但世界衛生組織（WHO）正在做3期試驗，做出來就會公布。國民黨團書記長李德維也質疑，現任衛福部長薛瑞元敢不敢為陳這一席話背書？讓船過水無痕蒙混過關？

國民黨立委費鴻泰表示，陳時中去年護航高端，疫苗二期實驗期中報告都還沒做完，就授予EUA，讓高端可以賣500萬劑疫苗給政府供人民施打，當時大家就質疑這個疫苗有沒有效，當時BNT、莫德納與AZ疫苗都有提供有效報告。

費鴻泰說，去年7月19日衛福部食藥署審查高端EUA，最後專家會議有條件通過，要求於核准後一年內隨時要提供國內外執行疫苗的保護效益，要求合理，否則恐讓打高端的國人白打，國庫的錢白買，但至今高端保護力究竟為何？

費鴻泰質疑，生病吃醫生開的藥，目的是要把病治好，如果高端沒有效，國人打這高端疫苗是「打愛國的？打好玩的？」