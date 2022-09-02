為因應中颱軒嵐諾逼近，基隆市政府上午9時30分召開第一次防災會議，基隆市長林右昌聽取基隆氣象站及海大防災小組會報。林右昌會後表示，2日夜間到3日是這個颱風影響最大的時刻，提醒民眾提高警覺。另外，由於先前基隆缺水，也需慎防大雨釀災。不過，林右昌也表示，目前八堵抽水站已恢復水位，開始抽水回補新山水庫，也部分解除基隆缺水的狀況，但後續仍持續嚴密觀察。

林右昌表示，前陣子基隆缺水，土壤較為乾燥，若有強降雨容易致災，他提醒民眾千萬不要因為軒嵐諾不見得會登陸，就掉以輕心。林右昌也指出，自1日晚間到2日清晨，在基隆河上游陸續都有雨勢，雙溪、貢寮的水位也逐步回升，將可解決中正及信義區缺水情形。

基隆市氣象站主任林昆緯表示，軒嵐諾颱風影響基隆市的時間主要在2日至4日上午這段期間，降雨也將最為明顯，預估雨量將在300至400毫米之間，基隆北海岸到東北角在這段期間，風力也將達到7級，最大陣風10級，直到4日下午，隨著軒嵐諾遠離，風雨才會逐漸轉小。

林右昌指示工務處針對外木山湖海路、槓子寮邊坡及復興隧道加強防備，請消防局通知海巡單位、偕同警察局，9月4日颱風遠離但仍有風勢，避免民眾在海邊逗留。

觀銷處針對大武崙沙灘9月2日到4日進行預防性封閉，而颱風影響浪高，安全考量，9月2日到9月4日基隆嶼封島3天，船家皆自主取消船班，配合市府封島處置。衛生局原定9月3、4日在基隆港務分公司，開設6個月至5歲BNT幼兒疫苗大型接種站、文化局藝術進區活動、教育處萬人健走活動、動保所狗狗森友會活動，都順延擇期舉行。