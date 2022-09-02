由於新款腰包和新款高爾夫球及網球服飾銷售強勁，露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）上修全年營收和獲利預測，且全年目標優於市場預期，周四盤後股價大漲近10%，報323.10美元。

這些商品熱賣顯示高所得消費者不太受到通膨影響，在防疫封鎖期間積累的財富讓他們在服飾和包包等非必需品的花費上毫不手軟。

露露檸檬公布，第二財季（截至7月底）淨營收年增29%，為18.7億美元，優於市場預期的17.7億美元。經調整後每股盈餘為2.20美元，亦超出市場預估的1.87美元。同店營收年增23%，優於市場預估的年增17.6%。

執行長Calvin McDonald在財報電話會議上表示，客戶的消費行為並未出現明顯的轉變。

分析師表示，露露檸檬的存貨相對較新，且最近幾周的折扣活動才稍微多一些，而其同業為了提振整體營收並減少過時存貨，早已將價格砍到見骨。

執行長McDonald表示，露露檸檬仍然奉行原價銷售，我們沒有改變促銷節奏或降價策略，也沒有計畫這麼做。

露露檸檬預估第三財季淨營收介於17.80億～18.05億美元，每股盈餘介於1.90～1.95美元。

該公司將本年度調整後每股盈餘預期從9.35～9.50美元上修至介於9.75～9.90美元，將淨營收預測從76.1億～77.1億美元上修至介於78.7億～79.4億美元，均優於市場預期。