針對美國剛發布的通膨降低新法，從2023年開始不在北美地區組裝的電動車(EV)，將不再享有補貼優惠，日本日產汽車表示，還在多方位分析這條法案，才能擬訂正確的投資方針。

日產高層指出，將加快EV化腳步，以及盡速在北美在地化，不過，唯有更了解相關規定後，才能有不同的應變措施。由全球不同車商組成的汽車創新聯盟(Alliance for Automotive Innovation)表示，美國之前符合補助的72款電動車，在新法實施後，約7成將不再享有優惠。

8月中旬時美國政府曾說，大概只剩下20種EV還有7,500美元購車優惠資格，其中包括日產旗下，在北美組裝的純電Leaf車款也在名單內。日產直言，此條美國新法很複雜，包括為電池以及生產汽車來採購零件與稀有金屬原料等，都有不同規定。

日本汽車工業協會(Japan Automobile Manufacturers Association)在8月曾指出，對美國這個新出台的通膨降低法其實蠻擔憂的，會先密切觀察後市發展再說。