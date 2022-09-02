經營85度C的美食-KY(2723)預期營運谷底已過，目前三大市場營運均位處正向軌道，2022年下半年營運可望持續改善。美食-KY股價近日緩步走升，今（2）日開高後在買盤敲進下放量穩揚3.48％至104元，回升至1個月高點，早盤維持近3％漲幅，領漲觀光類股。

美食-KY截至6月底台灣及美國門市分別維持450家、67家不變，中國大陸因較多位於商場及超市的門市合約到期閉店，較去年底淨減15家至558家。受中國大陸封城防疫影響，上半年歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年減達70.7％，每股盈餘1.05元，雙創同期新低。

不過，美食-KY目前營運已見回溫，營收已自谷底顯著回升，7月自結合併營收16.36億元，月增5.25％、年減1.45％，站上近半年高點。累計前7月合併營收108.65億元、年減4.78％，衰退幅度持續收斂。

美食-KY表示，中國大陸營收在4月落底後，5～7月營收均見逐步回升，且6月已恢復獲利，預期8月可望持續好轉、同店衰退持續收斂，9月力拚持平恢復小幅成長。台灣配合直營門市陸續完成整改，只要總體環境未見太大變化，下半年表現有機會優於第二季。

而美食-KY今年在美國市場營運動能強勁，第三季迄今同店營收維持年增4～5％穩健成長，對營運後市維持樂觀，今明2年按計畫展店，預計10月前後新展1家店、明年規畫至少新展6家，目標未來店數增加10％，並朝美中及美東展店，對集團整體營運貢獻將續升。

投顧法人認為，美食-KY受中國大陸封城拖累，第二季營運首見虧損、表現低於預期，但看好未來營收與營利率逐步復甦，將帶動股價擺脫陰霾，故雖調降今年獲利預期16％，但明年預期維持不變，維持「增加持股」評等、目標價122元不變，建議可逢低布局。