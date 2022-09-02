時序進入9月，許多人都希望好運降臨，對此《搜狐網》運勢專欄點名3生肖在這個月份能完美避開霉運，不僅財運高漲，職場上遇到挫折也能一一克服，取得空前成功，好事一樁接著一樁。

▍生肖兔

生肖屬兔的人心思細膩、聰明伶俐，擅長掌握事情的細節，從來不讓大好機會從眼前溜走，加上兔子適應力極強，能在各種惡劣的環境下生存，並伺機而動。屬兔的人這個月能完美避開霉運，不僅財氣噴發，事業同樣迎來好運，過去的辛勞最終被人看見，並且迎來認可，有望升職加薪，擁抱幸福人生。

▍生肖雞

生肖屬雞的人精明理智且態度積極，能夠專注在自己的事業不被外界所打擾，憑藉努力爭取更好的機會，事業不斷突破。屬雞的人這個月受到吉星庇護，能順利克服所有困難和磨難，加上貴人指點，不僅事情都能有條不紊的推進，財運上也有不小的收穫，如果能夠保持好自身的狀態，運勢看俏，銳不可擋。

▍生肖馬

生肖屬馬的人這個月整體運勢不錯，不僅好事圍繞，還有新的機遇上門，不過走好運的同時，也要注意小人的干擾破壞，須謹慎應對，千萬不可衝動行事，導致問題複雜化。幸運的是，屬馬的人受到吉星庇護，能化解不少困難，人際關係大好，賺錢門路也越來越寬廣，荷包大豐收。