以筆具起家的萬寶龍(Montblanc),是個充滿人文色彩和藝術品味的品牌,近幾年的廣告主題「向心而行,自有所成」 (What Moves You, Makes You),樂觀面對人生的挑戰,激勵了無數人心。今年萬寶龍更以「On The Move」為主題,邀請蝙蝠俠系列《黑暗騎士》中飾演「稻草人」一角的席尼莫菲 (Cillian Murphy)擔任代言人,分享他個人從影的心路歷程,為堅持理想無怨無悔、努力不斷向前邁進。

萬寶龍全球品牌大使席尼墨菲(Cillian Murphy)在廣告中現身說法,詮釋「On TheMove」不斷向前邁進的精神。(Montblanc提供)

萬寶龍百年前即與旅行冒險有著密切的連結,為勇於探險、追求理想的旅人,製作適合在旅途上使用的書寫工具和皮件。今日,萬寶龍以「向心而行,自有所成」為口號,同樣激勵人們活出自我、追求有意義的人生,就像席尼莫菲在最新形象廣告「On The Move」中以Mark Maker自我期許,透過不斷地前進,在世上留下足跡與印記。

曾在大學主修法律、玩過音樂,卻選擇走上影壇的席尼莫菲說,他曾質疑自己是否選擇正確的人生方向,想知道如果選擇了另一條路,結果又會是如何,「只要我們能夠向心而行,追求真正有意義的事,那麼我們便是走在正確的路上。」

這支形象廣告以時間倒轉的方式,回到席尼莫菲回歸初心的人生重要時刻,導演Ian Pons Jewell執導與拍攝技巧引人入勝,將看似平凡的旅程賦予全新的意義,充滿深度與發人深省的旁白,鼓勵人們為了堅持理想努力向前,只要釐定個人目標,就能無所畏懼、逐步邁向成功,十分勵志。

席尼莫菲以各種不同的造型詮釋萬寶龍時尚,廣告影片中他以商務旅人造型搭配萬寶龍風尚3.0系列後背包,包款上的特別鎖扣設計靈感來自攀岳運動,另有星際行者系列黑色宇宙書寫工具、Summit 3系列智能腕表和1858系列GMT日期顯示自動腕表等時尚配件等。

萬寶龍品牌大使陳坤配戴1858系列GMT腕表。(Montblanc提供)

除了席尼莫菲,萬寶龍也邀請旗下品牌大使一同詮釋「「On The Move」的品牌精神,包括去年加入品牌大使陣容的陳坤、辛芷蕾,以及今年剛加入萬寶龍家族的新生代男星侯明昊,在各自領域發光發熱,體現堅毅直行的強大能量與行動力。

萬寶龍品牌大使侯明昊配戴Summit 3系列智能腕表,搭配風尚3.0系列背包。(Montblanc提供)

萬寶龍品牌大使辛芷蕾配戴1858系列Iced Sea腕表,手拎風尚3.0系列單肩包。(Montblanc提供)

萬寶龍為了配合「On The Move」的品牌形象主題,推出多款腕表、皮件、書寫工具、智能科技等跨品類商品,以多款精心設計的旅途良伴,激發人們尋找屬於自己的道路,在人生的旅途上時時相伴、不斷向前邁進。

萬寶龍風尚3.0系列中型後背包,3萬9300元。(Montblanc提供)

萬寶龍風尚3.0系列單肩包,2萬9300元。(Montblanc提供)

萬寶龍1858系列GMT日期顯示自動腕表,11萬9300元。(Montblanc提供)

萬寶龍Summit 3系列智能腕表,4萬3200元。(Montblanc提供)