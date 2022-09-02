許多男性聊起當兵的陳年往事話匣子便難以停下，一名網友在臉書分享第一次吃到「國軍八寶粥」並附上一張照片，貼文一曝光便勾起許多弟兄們的回憶，甚至還有網友形容「直接把市面上的八寶粥甩開好幾條街」，看完讓人不禁也想嘗看看。

網友形容「國軍八寶粥」直接把市面上的八寶粥甩開好幾條街。（翻攝臉書爆廢公社）

一名網友日前在臉書社團「爆廢公社」發文，分享自己第一次吃到「國軍八寶粥」 ，並附上一張照片，只見桌面上放著一罐紅色系外包裝的欣欣牌「國軍八寶粥」。

貼文一曝光便勾起國軍弟兄們的回憶，釣出一票退伍學長問「哪裡還買得到？？」，更有網友留言「直接把市面上的八寶粥甩開好幾條街」、「吃的是回億」、「吃過的都已經50歲了吧」、「比市面上的料多實在」、「上次去他們工廠修機器。走進販賣部買了2千多的罐頭出來，笑說被騙來花錢的」。

除了八寶粥外，更有網友們激推「花生仁湯才猛」、「超讚！花生湯更讚，比外面賣的還多料」、「還有這牌子的花生牛奶，過期了還是很好吃」、「欣欣要吃的羊肉爐」、「欣欣的牛肉罐頭，超好吃」。