台北市警局松山分局員警今年6月25日在南京東路與三民路口，逮獲張姓男子在外牆噴漆塗鴉，依社會秩序維護法處罰鍰3000元，並沒入扣案之噴漆罐29罐及麥克筆1支，張男說當天只是拍照沒有塗鴨聲明異議，台北地方法院不採信張的辯詞，裁定駁回確定。

張聲明異議表示，當天他在路口拍照遭員警帶回派出所，因匆忙包包遺留現場，當天只拍照並沒有噴漆，台北地院審理後認為，依證人證述及現場遭噴漆塗鴉牆面照片、監視器影像截圖、員警微型攝影機影像截圖及扣留物品照片等，可證明張有持噴漆罐在外牆噴塗塗鴉之行為。

法官指出，張雖辯稱只是拍照，但觀諸周邊監視器影像截圖及員警微型攝影機影像截圖所示，及證人有看到他持罐狀物體且有使用噴灌動作，他辯稱只是拍照，尚難採認，警方依社會秩序維護法處罰鍰3000元，並沒入扣案之噴漆罐29罐及麥克筆1支，於法並無不合，裁定駁回。