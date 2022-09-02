推動新北市實驗教育發展，新北市教育局111學年度攜手高教，與國立政治大學合作打造全國唯一「行政」、「師培」及「研究創新」三合一的「新北市教育創新實驗室」，未來四年預計投入2400萬元的經費，目標致力於推動專業的審議、輔導及支持系統、開辦多元創新的師培課程並定期發表教育新趨勢報告，為教育現場注入嶄新思維。

新北市副市長劉和然表示，從106學年度至111學年度，新北市參與實驗教育學生人數從414人增加至937人，成長超過2倍；實驗教育機構及團體從9個增加至17個，成長近2倍；實驗學校更從108學年度第1所成立至111學年度達7所，成長達7倍。實驗教育的蓬勃發展，彰顯了教育的多元性及家長的教育選擇權。

政大校長李蔡彥表示，政治大學是實驗教育推動的重鎮，更長期關注教育創新及教育發展趨勢，這次由教育學院長郭昭佑團隊與新北市共同合作成立教育創新實驗室，透過第三方公正學術機構，促進新北市實驗教育概念引導、師資培訓及正向發展，同時籌組創新實驗教育智庫，建構交流平台，提供實驗與創新教育新知，注入專業能量，期待政大的教育專業能成為新北教育發展的重要伙伴。

教育局表示，實驗教育為新北市重要教育政策之一，搭配教育創新實驗室的成立，專責網站也將正式上線，未來將持續輔導有特定教育理念的學校轉型實驗教育學校，協助對實驗教育有興趣之學生及家長申請非學校型態實驗教育，保障學生學習權及家長教育選擇權，並透過豐富多元的實驗教育師培課程及研究報告，讓豐富的實驗教育理念及教學法能注入體制內學校，期待達到「師師懂實驗、校校能創新」的目標。