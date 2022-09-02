無黨籍台南市長參選人林義豐（前排坐者）帶著蝙蝠俠在台南市選委會登記參選。（程炳璋攝）

有「虧雞福來爹」稱號的無黨籍台南市長參選人林義豐，2日上午11時11分帶著化身蝙蝠俠的模特兒，前往台南市選委會登記參選，他批評台南市在民進黨長期執政下犯罪率高，高呼口號要推翻「綠惡高譚市」。台南市警察局提出數字回應「治安平穩」。

林義豐4年前落選台南市長，4年後捲土重來，2日上午在大批支持者陪同下登記，這次炮火更猛烈，強打台南市在綠營30年長期執政下，變成犯罪天堂，在殺人案、酒駕、賭博、交通事故案件發生率都名列前茅，台南市生育率創新低，成6都最後1名，年輕人還要面對低薪、人口流失的都市問題。

林義豐2日找來男模化身蝙蝠俠陪同登記高呼全民起義、才能豐衣足食，誓言推翻綠惡高譚市。

針對民進黨爭取連任的台南市長黃偉哲擁有高民調，林義豐仍對選情樂觀，他認為民調比拚就像打棒球，最後一局才能分勝負，大酸黃偉哲民調高到嚇人，可以乾脆去選總統，不用選台南市長。

林義豐登記過程有3名台灣民眾黨台南市議員參選人陪同，林義豐認為是互相加持、幫忙，民眾黨認為雙方合作，可將在野監督力量最大化。

台南市警察局公關室回應，不清楚林義豐持有治安數據何來，以今年1到8月與過去3年同期比較，台南市故意殺人案件為6都第3，發生數呈現逐年下降趨勢，破獲率均維持在100％、賭博案件發生數為6都最低，顯示治安平穩。