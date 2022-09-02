仁新(6696)公司Belite(那斯達克代碼BLTE)在澳洲、台灣進行斯特格病變今年5月公布的二期臨床試驗治療7個月的數據佳，10月將公布的一年數據也被期待，近期股價飆漲，仁新母憑子貴，盤中漲幅在8%左右。

仁新總經理王正琪博士表示，自2016年成立澳洲子公司以來，持續在當地進行跨國研究與多項臨床試驗，包括完成眼科新藥LBS-008的一期臨床試驗，以及目前在澳洲、台灣同步進行治療青少年斯特格病變的二期與三期臨床試驗。

由優異的二期臨床6個月期中數據顯示，LBS-008不僅有效抑制病情的惡化，更發現有改善視力的現象，這是目前臨床上的重大發現。公司已於昆士蘭展開青少年斯特格病變的三期臨床試驗，以及將展開另一重磅藥物LBS-007治療急性白血病的一期臨床試驗。

仁新於日前董事會通過委任王正琪接掌總座一職。王正琪博士為台灣大學生化科學博士、加州大學聖地牙哥分校企業管理碩士，曾任美國史克利普斯研究中心博士後研究員，以及擔任多家新創生技公司的研究發展處處長、經理與資深研究員，在各種疾病領域(如癌症、眼科與心血管疾病)都有豐富的經驗，並成功將候選藥物從新藥研發階段、臨床前發展至人體臨床試驗。

仁新醫藥榮獲「第十七屆澳紐商會商業傑出貢獻獎」，由總經理一職的王正琪代表領獎。