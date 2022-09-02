隔夜美股標普500指數和道瓊指數收高，結束連跌4天的低迷走勢，但受到晶片股下挫和美國債息急升打擊，那斯達克指數終場收黑，費城半導體指數下挫近2%。投資人在美國非農就業報告出爐前縮手，周五香港恆生指數盤中跌0.57%，報19486.60點。國企股跌0.7%，報6694.70點。

恆生科技股跌0.86%。萬國數據跌5.88%，跌幅最大，其次為金蝶國際跌4.39%。京東健康漲2.16%，表現最佳，其次為瑞聲科技漲近2%。

中國市場監管總局發布《藥品網絡銷售監督管理辦法》，將明確對處方藥網路銷售實行實名制。在產業的不確定性趨於明朗之際，京東健康和阿里健康走高。

大陸地產股和物管股再度湧現賣壓，碧服跌5.6%，碧桂園跌4%，華潤置地跌3.7%。

受金價下挫拖累，招金礦業跌4.9%。隔晚現貨金跌破每盎司1700美元大關。

內蒙古取消優惠電價，火電股逆勢走高，華能漲5.7%，華電和華潤電力漲約4%，大唐發電和中國電力漲逾2%。