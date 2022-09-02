瞄準個人雲端儲存需求升溫，中華電(2412)宣布推出電信資費整合Google One雲端空間會員方案，為現有台灣電信業者中，唯一為消費者提供更加便利且優惠的整合申辦管道。即日起申辦精采5G方案或HiNet光世代「速在必行」500M/250M(含)以上方案，即贈Google One的雲端儲存空間100GB最多12個月，並享受Google專家諮詢、Google相簿進階編輯工具及多人共享(最多可與其他5位使用者共用)等服務，讓消費者不必再操心換機時的檔案備份與資料轉移問題。

中華電個人家庭分公司總經理蘇添財表示，看好數位時代民眾對於雲端儲存空間需求日增，中華電信整合行動及固網寬頻資費優惠推出Google One雲端空間會員資費方案，提供消費者使用雲端儲存空間的便利性與最實惠的資費價，透過中華電信優質的網路傳輸體驗更流暢的資料轉移及雲端檔案分享，讓中華電信的客戶享受更具價值且全方位的產品服務。

Google One亞太區商務開發負責人Cheryl Chang 張百喬表示，Google One只要在為使用者所重視的資料與回憶，提供足夠儲存空間與安全防護。很開心能為台灣使用者持續帶來全新且便利的Google One服務訂閱管道，透過多元的儲存空間方案與實用功能，滿足使用者在日常聯繫、檔案備份、照片分享等不同情境下，安全存取珍貴回憶與管理數位資料的需求。

針對行動客戶，中華電提供精采5G全資費方案即享Google One 100GB雲端空間會員優惠，月繳1199元以下方案贈送3個月、月繳1399至1599元贈送6個月、月繳1799元以上贈送12個月。