新冠疫情至今已二年多，導致心血管、三高等許多慢性病患者拖延回診時間，醫師表示，近來許多回診的中年病患表示，其血氧濃度正常，但近期健檢報告顯示心臟缺氧感到不解，因此醫師強調，這是因為心臟缺氧與心血管是否缺氧無關，而心臟缺氧會導致胸痛、呼吸喘、行動無力，甚至引發心律不整的致命危險。

宇平診所院長劉中平表示，因疫情降低民眾就醫頻率，尤其是三高、或心血管疾病等慢性病的回診頻率大減，不過，近來許中年病患做過健檢後回診時反應，他們以自行購買的血氧計測得血氧濃度正常，但健檢報告卻顯示心臟缺氧，感到不解。

他表示，心臟缺氧是心臟功能不良的一個重要因素，因人體各組織、器官都需要充足的氧氣供應，以應付各類代謝需求，其獲得氧氣的主要方法是靠血液中的紅血球攜帶氧氣、藉由血管輸送到全身，因此若人體吸入的氧氣不足、紅血球攜帶氧氣能力不夠、或血液供應不良，都可能造成組織缺少氧氣。

劉中平進一步說明，心臟缺氧的最主要因素就是心臟的冠狀動脈產生阻塞，導致流入心臟的血液量變少，使得心臟組織得到氧氣量變少，產生局部缺氧的情況。 心臟缺氧會引發胸口疼痛、呼吸喘、行動無力、甚至引發心律不整的危險，而心律不整嚴重可導致血壓下降、休克、心跳停止、猝死。

劉中平提醒，心臟缺氧是因局部血流供應不夠引發的氧氣不足，和民眾以血氧機測到的肢體氧氣濃度無直接相關，「因為血氧機顯示的是手指末端的氧氣濃度，完全不同於心臟得到的氧氣供應。」他表示，心臟缺氧的患者，若只給予氧氣來提升血中氧氣的濃度，也不會有明顯的效果。他提醒，必須要針對血液循環不良或是缺氧的區域進行改善，例如了解是否是因為心血管阻塞等問題導致的心肌梗塞等問題，才能改善患者的心臟缺氧問題。