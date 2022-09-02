面對綠營抹黑研究報告抄襲，國民黨桃園市長參選人張善政團隊8月31日與律師陳麗玲在記者會澄清，並盛讚張是「將農業邁向科技化的蔣經國」。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今酸對手活在古早時代，桃園市長鄭文燦也直批，從政至今有哪個政績拿得出來堪比蔣。

陳麗玲日前在澄清記者會中表示，她過去擔任桃園縣政府農業發展局長時，接獲農委會指示推動農業科技化，例如掃QR碼可得知產銷履歷等，這就是農業電子化的貢獻，大讚張善政是「將農業邁向科技化的蔣經國」。

對此，鄭運鵬酸說，張與其團隊都活在古早時代，若以兩岸關係來看，也不是現在當小弟的模樣，另觀察產業結構，世界走向產業鏈的重新分工時代，應站在多數盟友和高附加價值的產業鏈上，與張的理念完全不同。

鄭運鵬直言，張善政還固執地活在過去的時代，無論是對產業規畫或自比蔣經國，都已不合時宜，現對鄭文燦的政績充滿對立、對桃園質疑，「就選舉而言滿令人失望」。

鄭文燦也嗆「不要說放大了自己，蔣經國時代會容許像張善政這樣的言論嗎？」質疑張曾鼓勵高科技赴陸發展，因可蒐集個人隱私，若蔣聽到了，一定會說這不是蔣的信徒，張的主張與蔣背道而馳，令人不知如何回應，更質疑張從政以來，有哪項政績拿得出來堪比蔣。