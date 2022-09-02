民進黨新北市長參選人林佳龍今(2)日在立法委員林淑芬及在地的民進黨新北市議員候選人的陪同下，前往新北市五股區的賀聖宮參香；他說，新北市長的選舉絕對是這一次九合一的重中之重，中央要推的政策，如果地方政府能夠全力的來配合，加速推動會有更好的成果，所以民進黨會團結全力投入，爭取最後的勝選。

林佳龍表示，新北市12個立委選區，民進黨籍有9位，林淑芬委員在地方口碑非常好，自己跟宮主的家人也都很熟，特別是麗寶集團董事長、國策顧問吳寶田，過去在台中市的時候，辦花博、麗寶樂園，還有全國的觀光景點，幾乎都有麗寶集團積極的參與及投資，特別在疫情期間，不僅能繼續提供很好的服務，對員工很照顧。

他說，五股近年的發展非常的快，未來的發展很重要，包括我們的高速公路的交流道、增設閘道，以及捷運五泰輕軌，如果未來能將評估中的輕軌也一併提升到中運量，發展成「西北捷運」，將五泰串聯起來，並連接新莊、板橋、蘆洲及三重。

他說，這裡有非常多的重劃區，未來產業的發展需要有好的交通，只要把交通路線跟路網規劃好，附近就能出現好的產業園區跟社會住宅，所以自己會以西北這將近200萬人的地方，來鞏固新北市新的都心，並促進周邊的流通性，新北才會真正的升格，也成為台灣第一大都，跟台北是形成雙子心城市，一起來帶動首都圈的發展。

針對總統蔡英文總統三度來新北市，林佳龍也說，「新北市長的選舉絕對是這一次九合一選舉的重中之重」，總統蔡英文選過新北市長，所以對新北特別有感情，也希望地方政府能加速推動中央政策，在地方上一定能有更好的成果。

他說，而隨著選戰節奏，現在已經完成登記進入新的階段，上個階段從徵召提名到進駐總部，也與議員候選人舉辦聯合座談會，29區走透透，針對12個立委選區，採取由外而內，從外圍區域開始進行；議員候選人的座談會則是由內而外，從人口多的地方開始舉辦，現在座談會已經告一個段落，大家都各就各位準備開始新的階段。

林佳龍透露，接下來就是以戰區為概念，12個立委選區推出戰區指揮官，成立12個戰區競選總部，抽籤決定號次後，再進行最後一階段的大型造勢。他也強調，民進黨是以黨的名義徵召他參選，這場選戰不是他個人或是個別派系的選戰，而是全黨團結投入，爭取人民的支持，大家會共同努力邁向勝選。