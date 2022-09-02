2021年8月7日，正值世界＃MeToo 運動風頭，大陸阿里巴巴女員工以網帖自述，同年7月底被迫出差濟南，先被惡意灌酒遭客戶張國強制猥褻，同行王姓上級又偷辦房卡入房猥褻，申訴無門，全案經兩企業辭退兩當事男子，公檢法介入，王某被公安局行政拘留15天。今年6月22日，張國一審被依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年6個月，不服上訴。大陸微信公號「濟南中院」消息，山東省濟南市中級人民法院2日10時二審公開宣判，張國一案，裁定駁回上訴，維持原判。

山東省濟南市中級人民法院認為，上訴人張國違背婦女意志，趁被害人醉酒之機猥褻被害人，其行為依法構成強制猥褻罪。張國及其辯護人所提上訴理由和辯護意見沒有事實和法律依據，不能成立。一審判決認定的犯罪事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂作出上述裁定。

大陸觀察者網報導，全案在被害女員工2021年8月7日貼文當晚，阿里巴巴對涉嫌員工停職，成立獨立調查組，同城零售事業群總裁李永和和HRG徐昆引咎辭職，首席人力資源官童文紅記過處分，涉事男員工被辭退，永不錄用。

8日上午，濟南華聯超市發布聲明，全力配合警方工作，涉嫌員工停職，接受警方調查。

同年月14日，濟南市公安局通報，王、張二嫌已被濟南市公安局槐蔭區分局依法採取刑事強制措施，王X文係阿里巴巴集團員工，2021年7月27日晚至28日凌晨，曾先後四次進入周女房間。張某係濟南華聯超市員工，7月27日宴請期間，周女因飲酒過多欲嘔吐時，張某陪其一起走出包廂。隨後，返回包廂途中張某對周女實施了強制猥褻行為。7月28日早晨，周女與張某聯繫，告知房間號碼，張某從家中攜帶一盒未開封的避孕套，到達槐蔭區濟南西站亞朵輕居酒店，敲門進入周女房間後，對周某實施了強制猥褻行為。

9月6日，中國檢察網通報，山東省濟南市槐蔭區人民檢察院經依法審查，犯嫌王X文實施的強制猥褻行為不構成犯罪，不批准逮捕。改由濟南市公安局槐蔭區分局依大陸《治安管理處罰法》規定，對王X文作出治安拘留15日的處罰決定。