國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左起）、書記長李德維、立委費鴻泰2日舉行「高端疫苗效益報告列為商業機密！是不是沒有效益？請衛福部出來面對！」記者會，要求接任衛福部長的薛瑞元出面說清楚講明白高端疫苗效益。（姚志平攝）

【全程影音】高端效益報告列商業機密 國民黨團轟：把全台當呆子嗎？

民進黨台北市長參選人陳時中任中央防疫指揮官時，將採購新冠疫苗資料分三等級各核定保密期限為10、20、30年。立法院國民黨團總召曾銘宗今質疑，國內外購買疫苗契約保密年限多5至10年，陳為卻核定20、30年，有沒有見不得人的事？有沒有人拿傭金？

國民黨立委費鴻泰也表示，今年至今，行政院保密案件都只有2件，總統府只有1件，衛福部卻已經有7件核定保密，其中一件就是高端疫苗採購，真的很奇怪，牽涉到人民健康醫藥相關的事情需要保密？

費鴻泰也提到，高端從藥研發新冠肺炎疫苗以來，10次發布重大訊息前，故事發生交易暴量，涉及內線消息炒作股票，但交易所移送，檢調單位為什麼不查？檢察總長邢泰釗只愛民進黨不愛國家？

費鴻泰批評，高端為什麼可通過緊急使用授權（EUA）？提不出有效性也可以賣？陳時中讓這些資料通通變機密，檢調內線消息買賣也不查，讓高端吃定台灣，高端是民進黨黨產？還是黨營事業？

國民黨團書記長李德維也質疑，從流感、卡介苗、破傷風、日本腦炎等，公費疫苗諸多種，為什麼只有新冠肺炎疫苗是機密？過去10幾年衛福部沒有核定幾件機密，但這兩年前卻暴量，尤其是與疫苗採購有關案件。

李德維說，為什麼衛福部機密這麼多？碰到高端機密更多？高端相關採購合約與經費是機密，保護效益報告也是商業機密，都不能讓大家知道？但政府花了幾十億公帑買高端，到底有沒有效，不能船過水無痕。