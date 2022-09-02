2022九合一選戰逼近，各參選人陸續登記參選，國民黨高市議員參選人白喬茵1日在前高市府新聞局長王淺秋陪同下登記參選，王淺秋提到前市長韓國瑜不排除復出助選，對此，民進黨高市議員參選人黃偵琳盼韓國瑜別再來高雄亂，也呼籲白喬茵回頭是岸，切勿再消費韓國瑜，成為製造高雄亂源的幫凶。

黃偵琳表示，韓國瑜「賣擱亂」，他擔任市長期間高雄成為全台笑柄，2年前市府、議會在國民黨完全執政的情況下，對於韓國瑜的荒謬政策，藍營議員非但沒有給予糾正，還仗著議會席次過半，以多數暴力強行通過1465億市政預算，隨後韓國瑜背棄高雄人期待選總統，也不見國民黨出面說出公道話。

黃偵琳呼籲，白喬茵身為新人，選民會給予高度的期待，在找韓國瑜、王淺秋來蹭聲量吵話題的同時，就是1種投機行為，希望白喬茵回頭是岸，別再消費韓國瑜，成為製造高雄亂源的幫凶，農曆7月已經過去，拜託別再讓牛鬼蛇神來高雄搗亂。