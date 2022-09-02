在美股那斯達克指數連5日走跌下，日股的科技類股表現也相對遜色。2日早盤結束時，日經指數收27,604.37點，跌57.1點或0.21%，目前周線已跌3.6%，是3個月以來最差。同時，東證收1,926.05點，跌9.44點或0.49%，周線也跌2.7%。

分析師認為，聯準會已表態升息來力抗通膨，包括日股在內，全球股市上漲空間恐怕有限。另外，利率再上升的話，科技業者受到的打擊較大，故科技類股也拖累日股走勢。其中，東京威力科創跌0.23%，愛德萬測試也跌0.26%。

下跌2.7%的趨勢科技，目前周線收黑至少8%。8月時，這家資安軟體業者股價曾創20年新高。另外，百貨公司伊勢丹三越漲3%。電玩業者樂線漲4.12%，不過，在1日公布業績後，股價一度下跌5%左右並來到半年新低。

美元續強之下，日圓再度貶破140大關，一度又創25年新低。匯率專家認為，聯準會其實已表態，不惜破壞經濟成長也要用升息手段來澆熄通膨大漲氣焰，美元強勢姿態，應該還會維持一段時間。

不過，主要以出口為主的汽車族群漲跌不一，豐田跌0.19%，日產跌1.17%，本田卻漲0.22%。