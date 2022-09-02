《上海證券報》報導，據中國物流與採購聯合會9月2日消息，中國物流與採購聯合會發佈的2022年8月份中國物流業景氣指數為46.3％，環比回落2.3個百分點。分項指數中業務總量指數和新訂單指數回落較為明顯，反映出5月份以來社會物流需求復甦回升存在一定的波動性和不確定性。

★物流業務需求增長趨緩，分地區增速分化

8月份，業務總量指數為46.3％，環比回落2.3個百分點；分地區看東、中部地區繼續下降，但降幅有所收窄，分別為48.7％和45.4％，西部地區回升到47.9％。8月份，新訂單指數為46.9％，僅次於4月最低點，連續兩個月回落；分地區來看東部、中部地區下降更為明顯，降幅均在4個百分點左右，反映出當前市場整體需求不穩，疫情散髮和局部防控對供應鏈產業鏈上下游恢復帶來更多不確定性。

★行業物流服務能力全面恢復，大宗需求平穩、電商快遞趨緩

大宗商品物流需求較好，鐵路運輸高位運行，鐵路運輸業務量指數與上月基本持平，調研企業的月度日均鐵路裝車數環比下降在1個百分點以內。大陸全國高速、國省道基本暢通提供了較好保障，道路運輸業務量指數保持回升態勢， 8月份道路運輸業務量指數達到52.5％。

★企業經營成本有所回落但仍處高位，盈利空間持續收窄，企業微觀活力有待增強

8月份大陸油價較之前高位走低，緩解部分經營壓力，但企業仍面臨勞動力、融資、保險等諸多剛性成本，綜合壓力不小，8月份業務成本指數環比下降2.7個百分點，但仍在50％以上，資金週轉率指數環比下降2.9個百分點。與之相應的盈利水平依然偏低，8月份主營業務利潤指數不到45％，連續兩個月回落，大型和中型企業滑至45.8％、44.7％，中小企業利潤指數進一步降至40％左右。

★投資增長和市場預期平穩

當前，投資托底作用十分突出，隨著各地政府調度項目、督促開工，項目加速啓動，固定資產投資完成額指數連續三個月達到50％擴張區間，鐵路、農村公路、港口、倉儲和電商快遞領域投資保持較快增長。從後期來看，8月份業務活動預期指數為54.2％，環比小幅回落0.1個百分點，前8個月平均為54.8％。